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Следствие начало проверку после обнаружения тела в водоеме Пензы

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы приступил к проверке по факту обнаружения тела женщины в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, мертвую женщину нашли в водоеме Октябрьского района 19 апреля. Следователи изучили место происшествия, не выявили телесных повреждений на погибшей.

Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Как только следователи завершат проверку и установят личность погибшей, примут процессуальное решение.

Павел Фролов

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