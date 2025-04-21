В Сочи осудят обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр вне правового поля. Фигуранты в возрасте от 37 до 43 лет, по версии следствия, действовали в составе организованной группы. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили следователи, к началу 2023 года один из фигурантов инициировал создание устойчивой преступной структуры, специализирующейся на нелегальных азартных играх. По замыслу организатора, именно он осуществлял общее руководство, подбирал клиентов и контролировал распределение доходов. Его соучастники выполняли вспомогательные функции, включая поиск и аренду помещения, прием ставок, учет результатов игр и выдачу выигрышей.

Игровой зал располагался в арендованном нежилом помещении на улице Макаренко. Деятельность осуществлялась с января 2023 года вплоть до ее пресечения правоохранительными органами в начале 2024 года. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи проводили оперативное сопровождение расследования.

В ходе обысков были изъяты денежные средства, средства связи, а также инвентарь, использовавшийся в игре, включая карты, фишки и специальное сукно. Следствие сочло собранные материалы достаточными для передачи дела в суд. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Вячеслав Рыжков