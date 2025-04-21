Застройщиков Ижевска обяжут передавать 15% жилья при стройке на земле без торгов

Застройщиков хотят обязать передавать 15% общей жилой площади администрациям Ижевска и Завьяловского района при выделении девелоперу земельного участка в аренду без проведения торгов для строительства новостроек. Сейчас показатель в обоих муниципалитетах составляет 6%. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшей сессии Госсовета Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального парламента. По другим муниципальным образования показатель планируется увеличить вдвое — с 3 до 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Данное изменение направлено на более эффективное расселение жителей аварийных зданий. Площадь каждой новостройки должна составлять не менее 1,5 тыс. кв. м. «Увеличение доли передаваемых в собственность муниципальных образований жилых помещений позволит оперативнее решать вопросы переселения»,— указано в сообщении. Ближайшая сессия Госсовета республики состоится 29 апреля.