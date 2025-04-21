Пляжи Самарской области подготовят к открытию сезона к 1 июня

Все пляжи Самарской области должны быть готовы к началу купального сезона. Соответствующее поручение дал чиновникам губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в понедельник, 21 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

«Поэтому необходимо завершить работу по благоустройству и обеспечению безопасности, а также необходимые документы получить в Роспотребнадзоре Самарской области в срок до 1 июня 2025 года»,— сказал глава региона.

По состоянию на 2025 год в реестр пляжей включены 64 локации в 28 муниципальных образованиях Самарской области. По сравнению с 2024 годом это на 21 пляж и 11 муниципалитетов больше.