Умерла последняя из рода Строгановых баронесса Людингаузен

Последняя представительница старинного дворянского рода Строгановых — Елена Строганова (баронесса Элен де Людингаузен) — умерла в возрасте 81 года. Как сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова, госпожа Строганова умерла 20 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра культуры Пермского края Аллы Платоновой Фото: Telegram-канал министра культуры Пермского края Аллы Платоновой

Елена Строганова была членом Пермского землячества и многие годы занималась в регионе благотворительностью. До Октябрьской революции в Пермском крае у Строгановых находились поместья. В 1992 году госпожа Строганова основала фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России. При участии фонда в регионе восстанавливали памятники культуры.

«Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью…» — написала госпожа Платонова в Telegram-канале.

Строгановы — род русских промышленников и помещиков, из которого происходили крупные землевладельцы и государственные деятели XVI—XX веков. С XVIII века — бароны и графы Российской империи. До 1917 года Строгановы были крупнейшими землевладельцами на Урале.

Полина Мотызлевская