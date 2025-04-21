В Казани по нацпроекту ремонтируют путепровод на улице Достоевского

В Советском районе Казани на улице Достоевского начали капитальный ремонт путепровода по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

В настоящее время подрядчики приступили к демонтажу мостового полотна.

В перечень работ включен комплексный ремонт опор и пролетных конструкций, обновление подходов к мосту, а также модернизация инженерных элементов: устройство деформационных швов, сопряжений с насыпью и нового мостового покрытия.

Также будут укреплены береговые откосы с применением габионных технологий и установлены два новых металлических лестничных схода.

Путепровод протяженностью 54 м обслуживает шестиполосное движение с шириной каждой полосы 3,75 м.

Ответственным заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», подрядные работы выполняет компания ООО «ВОЛГА-АВТОДОР».

Артём Дергунов