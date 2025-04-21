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В Уфе суд оштрафовал иноагента Федора Телина на 45 тысяч рублей

Советский райсуд Уфы оштрафовал на 45 тыс. руб. бывшего юриста местного штаба Алексея Навального (сеть «Штабов Навального» признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Федора Телина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) за нарушение маркировки сообщения (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), указывается в опубликованном на сайте суда постановлении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, подсудимый в январе опубликовал пост в своем Telegram-канале, не указав статус иноагента.

В сентябре 2021 года подсудимый уехал из России. В реестр иноагентов он был внесен в ноябре 2022 года. С этого времени его штрафовали по меньшей мере трижды на общую сумму 90 тыс. руб.: дважды за непредставление отчетов о работе иноагента, один раз — за нарушение маркировки сообщения.

Венера Хисамова

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