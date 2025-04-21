Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам

Банк Уралсиб проанализировал статистику покупок по картам клиентов и выяснил, какие категории занимают лидирующие места среди самых частых трат.



Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Лидер рейтинга – покупки в супермаркетах, на долю приходится 37% всех покупок за 2024 год. При этом, если учитывать покупки в продовольственных магазинах самых разных категорий, то в целом траты в них составляют практически половину стоимости всех сделанных за год покупок по картам.

Следующую после продовольственных магазинов строчку заняли траты в категории «Фастфуд» – на «быструю еду» клиенты потратили порядка 9% от годового объема покупок по своим картам. Далее среди наиболее частых категорий расходов идут: городской общественный транспорт – 5%, аптеки – 4%, АЗС – 3%, такси – 2%, алкоголь – 2%, общепит и рестораны – 2%.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»