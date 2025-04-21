Дом Brusov сыграл роль в балете

Девелоперская компания Vos’hod, являющаяся официальным партнером Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, пригласила друзей и партнеров на предпремьерный показ балетов «Стравинский. Куклы. Танцы». Гости вечера оказались первыми зрителями новой интерпретации легендарных «Жар-птицы» и «Петрушки» из «Русских сезонов» Дягилева. Постановку осуществили режиссер Алексей Франдетти и хореографы Кирилл Радев и Константин Семенов.

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«Жар-птица» в новой версии переносит классический сюжет в современность, исследуя переживания героев нашего времени. Отличительной чертой новой постановки стала необычная балетная сценография, интегрирующая в постановку расположенный в Брюсовом переулке столицы клубный дом Brusov от Vos’hod. Клубный дом выступает выразительным визуальным символом, объединившим мир девелопмента и искусства.

Нина Никифорова