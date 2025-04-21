Участники акселератора на Кубани заработали более 4 млн рублей

За время работы программы «Воронка инновационных стартапов» в Краснодарском крае стартапы суммарно заработали более 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В акселераторе участвовали 23 проекта, шесть из которых уже вышли на рынок с первыми продажами. За десять недель работы команды пересобрали бизнес-модели, протестировали ключевые гипотезы и подготовились к коммерческому запуску.

Заместитель главы Кубани Александр Руппель отметил, что акселератор позволяет технологическим командам быстрее проверять идеи в реальных условиях и выходить на рынок. Вице-губернатор подчеркнул, что в крае действуют налоговые льготы для малых технологических компаний и льготные займы от Фонда микрофинансирования.

На финальной защите стартапы презентовали экспертам B2B-платформы для продаж, агросистемы управления, оборудование для ремонта турбокомпрессоров и устройства мониторинга урожайности.

Следующий набор участников в программу «Воронка инновационных стартапов» уже открыт, регистрация продлится до 16 мая.

Анна Гречко