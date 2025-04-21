Казанский следственный отдел на транспорте инициировал доследственную проверку по факту гибели мужчины на железной дороге. Расследование ведется по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины на железной дороге в Татарстане

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины на железной дороге в Татарстане

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По предварительной информации, в ночь на 21 апреля на перегоне Иштуган — Коинсар Горьковской железной дороги произошел наезд поезда на местного жителя. Мужчина пересекал железнодорожные пути в темное время суток вне установленного места и попал под поезд, получив травмы, приведшие к смерти.

В настоящее время сотрудники СК на транспорте проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Артём Дергунов