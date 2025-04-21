«Его любили все и всюду»

21 апреля умер глава Римско-католической церкви — папа Франциск. Мировые СМИ называют его «человеком со стороны», ломавшим стереотипы и стремившимся построить «бедную церковь для бедных».

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Фото: Stoyan Nenov / Reuters Папа римский Франциск

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Папа римский Франциск — защитник бедных, преобразивший католическую церковь

Его смерть положит начало дискуссии о будущем направлении Католической церкви… Будучи фигурой со стороны и первым понтификом-неевропейцем почти за 1300 лет, Франциск защищал интересы бедных, мигрантов и природы… Франциск, чей понтификат был противовесом росту националистического популизма, часто оказывался под огнем мощных консервативных католических сил в США.

«Он вернулся в дом Отца»

Его смерть положила конец выдающемуся папскому престолу, который снискал признание всего мира, несмотря на двоякое отношение к Франциску в самой церкви. Пообещав создать «бедную церковь для бедных» после своего избрания в 2013 году, Франциск начал заботиться о маргинализированных сообществах, бездомных, заключенных и мигрантах… Его акцент на милосердии, а не на доктрине, его ограничения на традиционную латинскую мессу и его разрешение на посещение мессы разведенными, вступившими в повторный брак, вызвали протест со стороны традиционных католиков, которые обвинили его в предательстве церковного учения.

Прощай, Франциск, папа римский с другого конца света

Спустя 12 лет после того знаменитого и удивительного «Братья и сестры, добрый вечер!», произнесенного с центральной лоджии собора Святого Петра, Франциск, народный и удивительный папа римский умирает... Он умер, оставив после себя на память несколько сюрпризов, как он поступал на протяжении всего своего понтификата... Его простота сразу поражает и очаровывает, как будто он хотел в нескольких предложениях выразить стиль своего понтификата. Учение, основанное на «близости», «нежности», диалоге со всеми, как внутри католической церкви, так и за ее пределами. И прежде всего с «бедными».

Франциск, простой папа римский с другого конца света, который сломал стереотипы и сделал церковь как никогда открытой

Предполагалось, что для него это будет «короткий» понтификат, продолжительностью «четыре или пять лет». Но судьба распорядилась иначе… Он был первым папой-неевропейцем, пусть и итальянского иммигрантского происхождения, прибывшим с периферии и в качестве аутсайдера, который устроил переполох и навел «шуму» — термин, который он сам придумал, призвав церковь открыться современному миру, быть миссионерской и не осуждать, а сопровождать и принимать всех. Он выделялся своим скромным, искренним, простым, строгим и доступным стилем, особенно по отношению к меньшинствам, грешникам и «отверженным», чем дискредитировал папство — институт, ранее считавшийся недоступным.

Франциск — папа бедных и теолог народа

Редко папу хвалят до такой степени. Иоанна Павла II хвалили. Но Франциск тронул сердца миллионов людей за пределами католического сообщества. Его любили все и всюду. Он оставляет глубокий след в истории, связанный с той свободой, благодаря которой он переосмыслил папство. И в то же время он оставляет непростое наследие, которое не вызывает единодушия внутри церкви. Создав новый стиль и более пастырский, менее догматичный подход к богословию, он положил начало культурной революции в католической общине… Революция менталитетов, которую можно было бы выразить одной формулой: христианизировать католицизм. Одни видят в этом «протестантизацию» церкви, другие — католицизм, разграбленный и в то же время обогащенный.

Подготовил Кирилл Сарханянц