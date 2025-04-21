В Самарской области появится институт транспорта для китайцев

В Самарской области создадут Волжский институт транспорта для китайских студентов. Об этом заявили в правительстве региона по итогам встречи администрации Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) и представителей Китайской Народной Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В минувшую пятницу, 18 апреля, в ходе рабочей встречи представители Китайской Народной Республики и администрация Приволжского государственного университета путей сообщения договорились о создании в ПривГУПС Волжского института транспорта (ВИТ) для обучения китайских студентов по пяти железнодорожным специальностям»,— говорится в сообщении.

По словам первого проректора ПривГУПС Максима Гнатюка, планируется реализация двух совместных образовательных проектов с китайскими партнерами. В рамках действующего соглашения о сотрудничестве между вузами первые 25 китайских студентов приедут в университет в сентябре этого года для обучения по специальности «Эксплуатация железных дорог». Следующий образовательный проект предполагает создание на базе университета Волжского института транспорта в сентябре 2026 года.

Ежегодно в ПривГУПС будут поступать по 300 студентов из КНР. Три года они будут обучаться на родине в Ляонинском железнодорожном институте, затем поступят в ПривГУПС для обучения по пяти основным железнодорожным специальностям: эксплуатация железных дорог; автоматика и телемеханика на транспорте; электроснабжение; строительство железных дорог; технологии строительства железнодорожных мостов и тоннелей.

«В 2022 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Ляонинским железнодорожным институтом, а в октябре 2023 года — протокол о намерениях по реализации совместных образовательных программ. Сегодня намерения сторон обрели конкретную форму — в Самаре на базе ПривГУПС будет создан Волжский транспортный институт (ВИТ). Мы готовы двигаться вперед в рамках наших совместных образовательных проектов, наша цель — продвижение российского образования на внешние рынки, развитие сотрудничества с китайскими партнерами на перспективу»,— сказал Максим Гнатюк.

Для китайских студентов подготовлено общежитие, образовательная инфраструктура и спортивный комплекс.

Сабрина Самедова