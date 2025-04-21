В Нижнем Новгороде представили план перекладки трамвайных путей на 2025 год

Работы по перекладке трамвайных путей по улице Бекетова в Нижнем Новгороде планируется полностью завершить во втором квартале текущего года. Об этом директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский сообщил на заседании профильной комиссии в городской думе, где представил план ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде на 2025 год.

По его словам, также идут работы по улице Лыковая дамба и на Зеленском съезде. Завершаются работы по улицам Красносельская и Ильинская до пересечения улиц Белинского и Кулибина.

В 2025 году планируется реконструкция Чернопрудного кольца, работы на улицах Ошарская и Надежды Сусловой. Выполняются работы по модернизации участка от 6-й проходной ГАЗа до улицы Малышева и дальше до Гнилиц.

«В этом году также планируется выйти на участок у Парка им. 1 мая и от завода "Красная Этна" до улицы Аксакова. Все работы планируется завершить в этом году и ввести в эксплуатацию», – рассказал господин Грабовский.

Он напомнил, что по итогам 2022/24 годов в Нижнем Новгороде модернизировано 72 км одиночного пути, полностью введено в эксплуатацию три тяговых подстанций. Две тяговые подстанции на текущий момент проходят модернизацию. В город поставлено 84 единицы подвижного состава — это одиночные и один трехсекционный вагон, который проходит сертификацию.

Анастасия Титова