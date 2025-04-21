В Ростове предприниматель предстанет перед судом за производство молочного фальсификата

Региональное управление Россельхознадзора инициировало приостановку деятельности донского производителя Андрея Шейкина, уличенного в грубых нарушениях при изготовлении молочной продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Источник сообщает, что в период с октября 2024 по апрель 2025 года инспекторы Россельхознадзора, совместно с прокуратурой, организовали ряд внеплановых проверок на предприятии господина Шейкина. Анализ взятых проб выявил грубые нарушения, недопустимые при изготовлении молочной продукции.

Вопреки многочисленным предписаниям, бизнесмен недочеты не исправил. Вместо этого подделывал декларации, указывая в них недостоверные сведения о жирно-кислотном составе молочной линейки и утаивая от покупателя наличие недопустимых примесей растительных жиров. Всего Россельхознадзор аннулировал 45 фальшивых документов.

Валентина Любашенко