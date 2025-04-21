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На Дону расписание пригородных поездов изменится 23 и 24 апреля

В Ростовской области из-за ремонта путей 23 и 24 апреля изменится расписание нескольких пригородных поездов, еще часть будет отменена. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что 23 апреля приостановят два поезда, курсирующих между Ростовом и Азовом. Один отправляется со станции «Ростов» в 12:32, а второй — со станции «Азов» в 14:08. В четверг, 24 апреля, отменят электричку из Ростова в Батайск (отправляется в 06:40) и обратный рейс в 08:00.

Пассажирам следует обратить внимание на изменения в расписании и заранее спланировать поездки.

Мария Хоперская

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