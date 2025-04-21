В Краснодаре выполнят техобслуживание Вечного огня

23 апреля сотрудники АО «Краснодаргоргаз» проведут регламентное техническое обслуживание Вечного огня на Площади Памяти Героев. Работы приурочены к предстоящему празднованию Дня Победы и направлены на проверку исправности одного из ключевых мемориальных символов краевого центра, передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Планируется очистка и проверка элементов газовой горелки, обеспечивающей непрерывное горение. Подобные мероприятия проводятся ежегодно на протяжении почти шести десятилетий — с момента запуска мемориального комплекса в 1967 году, что позволяет поддерживать бесперебойную работу установки.

Вечный огонь, зажженный в честь кубанцев, павших в годы Великой Отечественной войны, расположен на улице Северной и остается значимым элементом городской мемориальной инфраструктуры, отмечают в мэрии.

Вячеслав Рыжков