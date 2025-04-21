С рейса Сочи – Новокузнецк сняли двух дебоширов

В линейный отдел полиции на транспорте, дислоцированный в аэропорту Сочи, поступила информация от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости вмешательства полицейского наряда в связи с инцидентом на борту рейса «Сочи — Новокузнецк». По данным авиаспециалистов, несколько пассажиров грубо нарушали установленный порядок, передает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

На место прибыли сотрудники специализированного подразделения ЛОП, обеспечивающие общественный порядок на транспортных объектах. Установлено, что поводом для конфликта стало размещение ручной клади: пара пассажиров, не сумев уместить свои вещи на багажной полке, начала выражать недовольство в агрессивной форме. Как сообщается, мужчина и женщина громко скандалили, употребляли нецензурную лексику и игнорировали замечания как со стороны экипажа, так и других пассажиров.

Нарушителей, как выяснилось, уроженцев Кемеровской области, сотрудники полиции сняли с рейса и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В отношении обоих были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Вячеслав Рыжков