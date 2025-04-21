Волгоградец хотел захватить мэрию и стал фигурантом уголовного дела

В Волгоградской области возбудили в отношении 34-летнего ранее осужденного местного жителя уголовное дело о тайном сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Согласно релизу, фигурант сам вышел на связь с членами организаций, которые признаны в РФ террористическими и подконтрольны ГУР Минобороны Украины. Он контактировал с ними на конфиденциальной основе для оказания им помощи.

Житель Волгоградской области обеспечивал членов террористических организаций данными об осужденных, которые являются участниками СВО. Фигурант хотел получить от представителей Украины деньги и оружие, а также захватить администрацию Волгограда. Сотрудники региональных УФСБ и УФСИН пресекли его противоправную деятельность.

Павел Фролов