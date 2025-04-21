В Челябинской области число банкротств юрлиц выросло на 55%

В первом квартале 2025 года Арбитражный суд Челябинской области открыл 31 процедуру конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество увеличилось на 55%, сообщает Федресурс.

В среднем по стране число банкротств юрлиц сократилось на 22,1% до 1,6 тыс. В топ регионов по количеству открытых конкурсных производств вошли Москва (388 процедур; -19%), Московская область (159; -25%) и Санкт-Петербург (106; -24,8%). Челябинская область в этом списке находится на 10 месте.

В январе-марте 2025 года арбитражный суд региона признал банкротами и ввел процедуру реализации имущества в отношении 3,1 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 26,3% больше, чем годом ранее. Что касается внесудебного банкротства граждан, подобных заявлений в регионе было 527. Это почти на 25% больше аналогичного периода 2024 года.

Виталина Ярховска