Двое москвичей погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области
В результате столкновения грузовика с прицепом и легковушки в Воронежской области погибли два жителя Московской области. Авария произошла днем 19 апреля на участке трассы Р-22 «Каспий» в Грибановском районе. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Грибановском районе Воронежской области 19 апреля
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
По предварительным данным, 62-летний москвич на Kia Sportage выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Sitrak с прицепом, которым управлял 42-летний житель Волгоградской области.
Водитель и пассажир Kia, 58-летний житель Московской области, скончались на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.