Двое москвичей погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области

В результате столкновения грузовика с прицепом и легковушки в Воронежской области погибли два жителя Московской области. Авария произошла днем 19 апреля на участке трассы Р-22 «Каспий» в Грибановском районе. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Грибановском районе Воронежской области 19 апреля

Фото: ГУ МВД по Воронежской области Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Грибановском районе Воронежской области 19 апреля

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

По предварительным данным, 62-летний москвич на Kia Sportage выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Sitrak с прицепом, которым управлял 42-летний житель Волгоградской области.

Водитель и пассажир Kia, 58-летний житель Московской области, скончались на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Алина Морозова