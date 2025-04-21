Работа вместо воспитания

Кемеровский областной суд подтвердил законность приговора бывшему воспитателю детского дома «Единство» Татьяне Воробьевой, получившей 200 часов обязательных работ по делу о пропаже трех подростков во время турпохода летом 2023 года. В материалах следствия говорится, что педагог не проследила за подопечными, местонахождение которых до сих пор не установлено — дети признаны умершими. Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и настаивала на пересмотре дела, защита добивалась оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллегия Кемеровского областного суда подтвердила законность приговора Татьяне Воробьевой по делу о пропавших детях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Коллегия Кемеровского областного суда подтвердила законность приговора Татьяне Воробьевой по делу о пропавших детях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вступил в законную силу приговор городского суда Междуреченска, вынесенный бывшему воспитателю детдома «Единство» Татьяне Воробьевой по делу о пропаже трех подростков во время турпохода.

Во время похода по горам Кузнецкого Алатау в июне 2023 года пропали 13-летний Алексей, 14-летний Вячеслав и 15-летний Данил. Они были в составе туристической группы, состоявшей из 12 воспитанников и двух педагогов детского дома «Единство». Подростки спускались с пика Поднебесный в направлении турприюта «Рубановский стан», ушли вперед от основной группы, но к лагерю так и не вышли.

В районе организовали масштабную поисковую операцию, в которой участвовали спасатели, полицейские, волонтеры. Отыскать детдомовцев так и не удалось. Впоследствии суд признал их умершими.

Правоохранители завели два уголовных дела. Одно — по факту безвестного исчезновения подростков. Оно расследуется по ст. 105 УК РФ (убийство). Второе — о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении воспитателя детдома Татьяны Воробьевой. Она, по материалам следствия, была руководителем похода, но не уследила за подопечными и допустила их бесконтрольное движение по маршруту.

«Вследствие этого трое воспитанников, в силу возраста не способных самостоятельно защитить и обезопасить себя, без сопровождения руководителя группы сошли с маршрута и пропали без вести в опасных для жизни условиях резкого снижения температуры воздуха, тумана, особенностей горного рельефа и густорастущей тайги»,— говорится в сообщении кузбасского управления СКР.

28 декабря 2024 года городской суд Междуреченска приговорил Татьяну Воробьеву к 200 часам обязательных работ. Решение не устроило ни одну из сторон. Сторона обвинения сочла приговор несправедливым и чрезмерно мягким. В апелляционном представлении прокурор просил провести по делу новое судебное разбирательство. Адвокат просил оправдать доверительницу. Одним из основных доводов защиты стало то, что обязанности руководителя туристского маршрута на Татьяну Воробьеву, в соответствии с трудовым договором, не были возложены, а дополнительного соглашения на исполнение указанных обязанностей с ней не заключали.

Коллегия Кемеровского областного суда подтвердила законность решения суда первой инстанции. Приговор оставлен без изменения, апелляционное представление и жалоба — без удовлетворения.

Константин Воронов