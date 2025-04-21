При поддержке ММК Магнитогорск выходит на новый уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Группа ММК завершила очередной этап инвестиционной программы по модернизации Центральной клинической медико-санитарной части (АНО «ЦКМСЧ») в Магнитогорске. Результат проделанной работы - обновленное и оснащенное самым современным медицинским оборудованием отделение сосудистой хирургии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Рухмалев Фото: Евгений Рухмалев

В торжественной церемонии запуска отделения, в котором ежегодно будут проходить лечение 1300 человек, приняли участие генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников, главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко, ведущие специалисты медицинского центра.

Ремонтные работы в единственном на юге Челябинской области специализированном отделении сосудистой хирургии были проведены на площади около 1800 кв. метров, при этом отделение, используя другие корпуса, не прекращало оказание помощи пациентам.

При финансовой поддержке ММК операционный блок с двумя залами - для проведения открытых и эндоваскулярных вмешательств - оснащен ангиографической системой Artis zee floor компании Siemens Healthineers. Благодаря современому оборудованию увеличится и спектр, и качество проводимых операций.

«Наша программа модернизации Медсанчасти направлена на повышение качества медицинского обслуживания сотрудников ММК, жителей Магнитогорска и его пригородов, - отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, - Нет ничего важнее здоровья, поэтому мы рады обеспечить один из ключевых объектов здравоохранения региона оборудованием мирового уровня. Теперь у местных специалистов будет больше возможностей применить свои знания и способности, чтобы помочь большему количеству пациентов».

Главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко считает, что подобные специализированные отделения с новейшим оборудованием и с такими квалифицированными кадрами есть только в нескольких крупных федеральных медицинских центрах.

“Новые врачи приезжают к нам, потому что здесь они могут работать по самым высоким стандартам, - говорит Максим Домашенко, - И потому, что, приезжая с семьями, они чувствуют себя в Магнитогорске комфортно в социальном плане. В городе прекрасные детские сады, школы, общественные пространства, возможности для занятий спортом и отдыха. Это большая заслуга ММК и администрации города».

История ЦКМСЧ уходит корнями к первому медпункту на комбинате, открывшемуся в 1929 году. Сейчас Центральная клиническая медико-санитарная часть ММК – многопрофильная клиника, в её составе цеховая (терапевтическая) служба, отделения скорой помощи, профилактики, физиотерапии и рентгена, хирургическая служба, женская консультация, травматологический пункт, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, лаборатория, 35 здравпунктов. За поликлиникой закреплено более 45 тыс. работников Группы ММК. В целом ежегодно квалифицированную помощь в «ЦКМСЧ» получают свыше 600 тыс. человек. Здесь организован прием врачей по 13 специальностям, а всего в Медсанчасти трудятся более 1700 человек.

ПАО «ММК»