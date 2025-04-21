В Казани 21-летний водитель за рулем автомобиля сбил 10 металлических ограждений

Сегодня на Оренбургском тракте 21-летний водитель за рулем автомобиля «Бронто 4х4» сбил 10 металлических ограждений. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По предварительным данным, водитель, имеющий стаж менее трех лет, двигался по Оренбургскому тракту со стороны аэропорта в направлении города. В нарушение пункта 10.1 ПДД РФ он не принял во внимание состояние дороги, неправильно определил безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем, врезался в бордюр, далее повредил 10 секций металлической ограды и перевернулся.

В момент аварии в салоне находились две пассажирки 2006 и 2015 годов рождения. Медики, прибывшие на место, осмотрели пострадавших и передали их отцу.

Окончательные диагнозы будут установлены в рамках административного расследования, возбужденного по факту ДТП.

Артём Дергунов