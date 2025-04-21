В Челябинской области за неделю произошло 310 ландшафтных пожаров

В Челябинской области с 14 по 20 апреля зафиксировано 310 ландшафтных пожаров на площади почти 270 га. По сравнению с предыдущей неделей это в 2,2 раза больше по количеству и в 3,5 раза по площади возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

За неделю специалисты патрульно-контрольных групп составили 23 административных протокола по фактам нарушения требований пожарной безопасности, вынесено 269 определений о возбуждении административного расследования.

Пресс-служба главного управления лесами Челябинской области, утром 21 апреля сообщала, что на землях лесного фонда лесники борются с семью пожарами в Увельском, Кунашакском, Красноармейском, Брединском районах и в Миассе.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», с начала пожароопасного сезона в Челябинской области произошло 39 лесных пожаров на площади 170 га. Это наибольшие показатель среди регионов Уральского федерального округа. На втором месте Курганская область, где произошло четыре лесных пожара на 30,6 га.

Челябинский гидрометцентр предупреждает о том, что с 22 по 25 апреля в отдельных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса по региональной шкале.