Акция «Библионочь-2025» в Екатеринбурге пройдет 26 апреля

В субботу, 26 апреля, в Екатеринбурге в 14 раз пройдет акция «Библионочь», сообщили в городской администрации. В этот раз она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы, при этом все мероприятия программы объединены общей темой «Свои герои».

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Так, в библиотеке имени Белинского пройдут концерты, кинопоказы, выставки на темы истории обороны Ленинграда и образа героя Твардовского Василия Теркина, мастер-класс по азбуке Морзе, а также лекции, спектакли, викторины.

В городском библиотечном информационном центре программа стартует с возложения цветов у мемориальной доски Георгию Жукову, затем будут чтения повестей и фронтовых писем, выступление Молодежного русского оркестра.

В библиотеке имени Герцена вечер откроется концертом инструментальной музыки Петра Чайковского в исполнении музыкантов Уральской государственной консерватории. Ожидается проведение интерактивного квеста «Тайны Герценки: шифры советской эпохи», интеллектуально-литературные игры и виниловый вечер.

Свою программу также подготовил объединенный музей писателей Урала, который проведет мероприятия сразу на четырех своих площадках.

В акции примут участие 20 площадок: среди них не только библиотеки, но и театры, музеи, школы искусств. На участие в мероприятиях требуется регистрация на сайте акции.

Акция «Библионочь» проводится ежегодно с 2012 года на территории всей страны. Она направлена на популяризацию чтения и привлечения внимания общества к литературе. Тема акции 2024 года — «Читаем всей семьей».

Ирина Пичурина