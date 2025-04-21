В Ульяновске пилоту, посадившему самолет на дорогу, запретили летать

Владелец легкомоторного самолета марки СП-28, посадивший авиасудно на проезжую часть в Ульяновской области, лишился права на полеты. Решение принял Засвияжский районный суд Ульяновска по иску транспортной прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Инцидент произошел осенью 2024 года. Пилот самолета во время авиационно-химических работ и обработки сельскохозяйственных полей вынужденно приземлился на автодорогу у села Суровка в Тереньгульском районе Ульяновской области.

Это произошло из-за неблагоприятной погоды. Проверка показала, что у пилота не было сертификата эксплуатанта на выполнение работ.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд и потребовала запретить владельцу самолета осуществлять полеты до устранения нарушений. В декабре минувшего года пилота оштрафовали за нарушение требования безопасности при выполнении полетов (ч. 4 и ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ).

Георгий Портнов