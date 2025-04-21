Духовное управление мусульман РФ отреагировало на смерть папы римского Франциска

Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Господин Гайнутдин указал, что Франциск оставил «глубокий положительный след в истории исламско-христианских отношений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Будучи человеком мира, папа Франциск поставил в центр своего служения гуманистический аспект христианского вероучения, последовательно проповедуя человеколюбие и общечеловеческое братство»,— сказал муфтий.

Он отметил, что историкам еще предстоит изучать и анализировать деятельность понтифика. «Однако уже сейчас мы можем говорить о том, что усопший понтифик был человеком братского диалога и сердечной мягкости, проповедником милосердия, сострадания и любви к ближнему. Таким он останется в наших сердцах»,— добавил господин Гайнутдин.

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) умер в своей резиденции в Ватикане утром 21 апреля. Ему было 88 лет. В феврале 2025 года Франциска госпитализировали с бронхитом, после чего его состояние ухудшилось — врачи диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. После выписки из больницы в конце марта понтифик несколько раз появлялся на публике. В последний раз — 20 апреля — папа зачитал пасхальное обращение к верующим с балкона базилики Святого Петра.

Франциск занял пост понтифика в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней.

Полина Мотызлевская