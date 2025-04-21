Глазовчанина отправили в СИЗО по делу о двойном убийстве на почве ревности

25-летнего глазовчанина заключили под стражу по обвинению в двойном убийстве (ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Следствие считает, что 19 апреля фигурант в состоянии опьянения поссорился со знакомым по телефону, после чего к обвиняемому по месту жительства пришли 19-летний и 18-летний потерпевшие. Когда знакомый постучался в дверь его квартиры, подсудимый взял нож, вышел из квартиры и поочередно ударил каждого из них «со значительной силой». Один из потерпевших упал на пол и скончался, второй — выбежал на улицу, упал на землю и через непродолжительное время умер.

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В пресс-служба Росгвардии по Удмуртии добавили, что конфликт произошел на почве ревности к 21-летней сожительнице подозреваемого, которая вернулась домой из развлекательного заведения вместе с потерпевшим. Инцидент произошел в подъезде одного из домов на ул. Сибирской. На место происшествия прибыли два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии, они задержали подозреваемого. После этого фигуранта передали полицейским.

Решение заключить фигуранта под стражу на два месяца, до 18 июня, принял 20 апреля Глазовский райсуд. Обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.