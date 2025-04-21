Жителя Новороссийска задержали по подозрению в поджоге иномарки

В Новороссийске полиция задержала 32-летнего приезжего из соседнего региона по подозрению в умышленном поджоге автомобиля KIA, принадлежавшего местной жительнице. Ущерб от действий злоумышленника превысил 500 тыс. руб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили правоохранители, мужчина повредил иномарку на почве ревности. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в Центральном районе города.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

По решению суда задержанный помещен под стражу на время следствия.

Анна Гречко