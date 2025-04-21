Губернатор поручил побыстрее отремонтировать трубопровод на Соколовой в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сделал заявление о грядущем ремонте трубопровода на ул. Соколовой в областном центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Господин Бусаргин напомнил, что речь идет об одном из наиболее загруженных участков, те или иные изменения сильно влияют на дорожную обстановку. Он потребовал от администрации Саратова выполнить работы по ремонту трубопровода в максимально сжатые сроки, без сбоев.

Роман Бусаргин назвал указанный объект приоритетным. Он поручил привлечь к работе все возможные ресурсы.

Павел Фролов