Завтра, 22 апреля, на территории Республики Татарстан во второй половине дня ожидается ветер со скоростью 15–20 м/с с грозой. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром осадков не ожидается. Днем и вечером возможны небольшие кратковременные дожди и грозы преимущественно в западной части региона. Ветер юго-западный и западный, 6–11 м/с, днем местами усилится до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью: от 8 до 13 градусов выше нуля. Днем: от 23 до 28 градусов выше нуля.

В Казани существенных осадков ночью не прогнозируется. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов выше нуля.

Утром и в первой половине дня осадков не ожидается. После полудня в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный 6–11 м/с, местами порывами 15–17 м/с. Температура воздуха: от 25 до 27 градусов выше нуля.

Артём Дергунов