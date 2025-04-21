Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
Завтра, 22 апреля, на территории Республики Татарстан во второй половине дня ожидается ветер со скоростью 15–20 м/с с грозой. Об этом сообщает МЧС России.
Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром осадков не ожидается. Днем и вечером возможны небольшие кратковременные дожди и грозы преимущественно в западной части региона. Ветер юго-западный и западный, 6–11 м/с, днем местами усилится до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью: от 8 до 13 градусов выше нуля. Днем: от 23 до 28 градусов выше нуля.
В Казани существенных осадков ночью не прогнозируется. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов выше нуля.
Утром и в первой половине дня осадков не ожидается. После полудня в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный 6–11 м/с, местами порывами 15–17 м/с. Температура воздуха: от 25 до 27 градусов выше нуля.