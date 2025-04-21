В Краснодаре 22 апреля изменится работа трех трамвайных маршрутов

В Краснодаре вечером 22 апреля временно скорректируют движение трамваев № 2, 5 и 8. Корректировка связана с проведением ремонтных работ на ул. Крупской, сообщается в Telegram-канале МУП «КТТУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новый трамвай Краснодара Фото: Новый трамвай Краснодара

Трамвай маршрута №2 отправится от ул. Индустриальной в 22:21. Рейс проследует до остановки «Улица 40-летия Победы» по измененному маршруту через ул. Коммунаров.

Трамвай маршрута №5 после 22:30 будет следовать от ул. Петра Метальникова в Восточное депо по ул. Садовой.

Трамвай маршрута №8 в 22:48 отправится до конечной остановки «Улица Петра Метальникова» по ул. Садовой, а после 22:30 также проследует в депо.

Подробную информацию о движении трамваев можно уточнить по телефону контакт-центра КТТУ: (861) 262-51-15.

Анна Гречко