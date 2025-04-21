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Коммерсантъ FM
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Трамп собрал рекордные пожертвования на свою инаугурацию

Дональд Трамп собрал $239 млн на проведение торжественной церемонии инаугурации в январе этого года, следует из отчета Федеральной избирательной комиссии США. Так много не жертвовали ни одному американскому президенту.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сумма, собранная инаугурационным комитетом Трампа—Вэнса, более чем в два раза превышает предыдущий рекорд — $107 млн, установленный в 2017 году тем же Дональдом Трампом.

Около 140 разных людей и компаний внесли на эти цели не менее миллиона долларов, в том числе такие крупные компании, как JPMorgan Chase, Delta Air Lines и Target. Крупнейшим спонсором стала компания Pilgrim`s Pride, занимающаяся птицеводством, она пожертвовала на церемонию $5 млн. Чуть меньше выделила криптовалютная компания Ripple, ставшая второй в списке доноров.

Как отмечает The Wall Street Journal, Дональду Трампу удалось собрать гораздо больше денег, чем требовалось для проведения торжественной церемонии. Оставшиеся средства пойдут на финансирование президентской библиотеки. Кроме того, по данным газеты, с момента победы на выборах до инаугурации политические комитеты, связанные с господином Трампом, собрали еще более $200 млн. Таким образом, в сумме президент получил за эти месяцы около $500 млн пожертвований.

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Как и в чем прошла инаугурация Дональда Трампа

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47-й президент США Дональд Трамп дает клятву на инаугурации

47-й президент США Дональд Трамп дает клятву на инаугурации

Фото: Morry Gash - Pool / Getty Images

Первая леди Мелания Трамп в образе американского дизайнера Adam Lippes

Первая леди Мелания Трамп в образе американского дизайнера Adam Lippes

Фото: Ron Sachs-Pool / Getty Images

Вице-президент Джейди Вэнс и его жена Уша Вэнс

Вице-президент Джейди Вэнс и его жена Уша Вэнс

Фото: Scott Olson / Getty Images

Джилл и Джо Байден (оба в Ralph Lauren)

Джилл и Джо Байден (оба в Ralph Lauren)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Жена вице-президента Джейди Вэнса Уша Вэнс (слева) в розовом образе Oscar de la Renta в стиле Джеки Кеннеди

Жена вице-президента Джейди Вэнса Уша Вэнс (слева) в розовом образе Oscar de la Renta в стиле Джеки Кеннеди

Фото: Chris Kleponis - Pool / Getty Images

Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и их дети на инаугурации Дональда Трампа

Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и их дети на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Jack Gruber - Pool / Getty Images

Хиллари Клинтон в Stella McCartney

Хиллари Клинтон в Stella McCartney

Фото: SAUL LOEB / POOL / AFP

Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа

Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Лорен Санчез (в Alexander McQueen) и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа

Лорен Санчез (в Alexander McQueen) и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Марк Цукерберг на инаугурации Дональда Трампа

Марк Цукерберг на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Kenny Holston-Pool / Getty Images

Сенатор Джон Феттерман появился на инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи Carhartt

Сенатор Джон Феттерман появился на инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи Carhartt

Фото: Kevin Lamarque - Pool / Getty Images

Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации

Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации

Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Керри Андервуд поет на инаугурации Дональда Трампа в платье итальянского дизайнера Opificio Modenese

Керри Андервуд поет на инаугурации Дональда Трампа в платье итальянского дизайнера Opificio Modenese

Фото: Julia Demaree Nikhinson - Pool / Getty Images

Дональд и Мелания Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Мелании — платье Herve Pierre)

Дональд и Мелания Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Мелании — платье Herve Pierre)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Джаред Кушнер и Иванка Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Иванке — платье Givenchy)

Джаред Кушнер и Иванка Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Иванке — платье Givenchy)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

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47-й президент США Дональд Трамп дает клятву на инаугурации

Фото: Morry Gash - Pool / Getty Images

Первая леди Мелания Трамп в образе американского дизайнера Adam Lippes

Фото: Ron Sachs-Pool / Getty Images

Вице-президент Джейди Вэнс и его жена Уша Вэнс

Фото: Scott Olson / Getty Images

Джилл и Джо Байден (оба в Ralph Lauren)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Жена вице-президента Джейди Вэнса Уша Вэнс (слева) в розовом образе Oscar de la Renta в стиле Джеки Кеннеди

Фото: Chris Kleponis - Pool / Getty Images

Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и их дети на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Jack Gruber - Pool / Getty Images

Хиллари Клинтон в Stella McCartney

Фото: SAUL LOEB / POOL / AFP

Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Лорен Санчез (в Alexander McQueen) и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Марк Цукерберг на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Kenny Holston-Pool / Getty Images

Сенатор Джон Феттерман появился на инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи Carhartt

Фото: Kevin Lamarque - Pool / Getty Images

Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации

Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Керри Андервуд поет на инаугурации Дональда Трампа в платье итальянского дизайнера Opificio Modenese

Фото: Julia Demaree Nikhinson - Pool / Getty Images

Дональд и Мелания Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Мелании — платье Herve Pierre)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Джаред Кушнер и Иванка Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Иванке — платье Givenchy)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

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