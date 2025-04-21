Трамп собрал рекордные пожертвования на свою инаугурацию

Дональд Трамп собрал $239 млн на проведение торжественной церемонии инаугурации в январе этого года, следует из отчета Федеральной избирательной комиссии США. Так много не жертвовали ни одному американскому президенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сумма, собранная инаугурационным комитетом Трампа—Вэнса, более чем в два раза превышает предыдущий рекорд — $107 млн, установленный в 2017 году тем же Дональдом Трампом.

Около 140 разных людей и компаний внесли на эти цели не менее миллиона долларов, в том числе такие крупные компании, как JPMorgan Chase, Delta Air Lines и Target. Крупнейшим спонсором стала компания Pilgrim`s Pride, занимающаяся птицеводством, она пожертвовала на церемонию $5 млн. Чуть меньше выделила криптовалютная компания Ripple, ставшая второй в списке доноров.

Как отмечает The Wall Street Journal, Дональду Трампу удалось собрать гораздо больше денег, чем требовалось для проведения торжественной церемонии. Оставшиеся средства пойдут на финансирование президентской библиотеки. Кроме того, по данным газеты, с момента победы на выборах до инаугурации политические комитеты, связанные с господином Трампом, собрали еще более $200 млн. Таким образом, в сумме президент получил за эти месяцы около $500 млн пожертвований.

Кирилл Сарханянц