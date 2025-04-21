Главе СКР доложат о гибели мужчины в Волгограде в результате отравления газом

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по факту гибели мужчины в Волгограде и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее граждане в обращении к господину Бастрыкину выразили несогласие с ходом выяснения обстоятельств гибели мужчины в областном центре. Со слов заявителей, погибший с 2018 года неофициально работал на ИП в сфере грузоперевозок.

В декабре минувшего года мужчина получил от бизнесмена машину, у которой были неисправны отопительная система и двигатель. Когда он выполнял один из рейсов, автомобиль загорелся в Волгограде. В итоге водитель умер от отравления угарным газом. Авторы обращения указали на неполноту проверки, подчеркнули, что работодателя все еще не привлекли к ответственности.

Павел Фролов