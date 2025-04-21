На трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» отменят зимние ограничения скорости

С 21 апреля 2025 года на высокоскоростных участках федеральных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» перестанут действовать сезонные ограничения, введенные на зимний период для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

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Как отметили в ведомстве, отмена ранее введенного режима призвана адаптировать скоростной режим к летним условиям. На М-4 «Дон» на участках обхода Ефремова (296–322 км, Тульская область) и в зоне 706–803 км скорость для легкового транспорта и малых грузовиков повысят до 110 км/ч.

На М-11 «Нева» с 59 км (Московская область) до Санкт-Петербурга разрешенная скорость вырастет до 130 км/ч. Аналогичный лимит введут на обходе Новой Усмани и Рогачевки (518–544 км М-4 «Дон»).

Анна Гречко