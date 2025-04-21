В Самаре преступники обыграли команду ветеранов тольяттинского «Торпедо»

В исправительной колонии № 6 (Самара) состоялся футбольный матч между командой осужденных и ветеранами тольяттинского футбольного клуба «Торпедо», сообщили в региональном УФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основное время матча завершилось со счетом 5:5, и победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. Удача улыбнулась хозяевам поля. Команда ИК-6 одержала победу в серии девятиметровых ударов.

После матча победителям был вручен кубок и комплект спортивного инвентаря для проведения тренировок и дальнейших соревнований.

Затем участники встречи посетили храм, расположенный на территории исправительной колонии. Ветераны «Торпедо» познакомились с возможностью духовного возрождения людей, отбывающих наказание.

Алексей Алексеев