В Самаре преступники обыграли команду ветеранов тольяттинского «Торпедо»
В исправительной колонии № 6 (Самара) состоялся футбольный матч между командой осужденных и ветеранами тольяттинского футбольного клуба «Торпедо», сообщили в региональном УФСИН.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основное время матча завершилось со счетом 5:5, и победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. Удача улыбнулась хозяевам поля. Команда ИК-6 одержала победу в серии девятиметровых ударов.
После матча победителям был вручен кубок и комплект спортивного инвентаря для проведения тренировок и дальнейших соревнований.
Затем участники встречи посетили храм, расположенный на территории исправительной колонии. Ветераны «Торпедо» познакомились с возможностью духовного возрождения людей, отбывающих наказание.