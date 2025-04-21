В Сочи в ближайшие сутки прогнозируется туман
В понедельник, 21 апреля, в течение дня и до позднего вечера, а также ночью и утром 22 апреля, в Сочи и на федеральной территории Сириус возможны участки с туманом. Видимость может снижаться до 0,5–1,0 км, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ
Местным жителям и гостям курорта рекомендуется проявлять осторожность при вождении в условиях ограниченной видимости.
В случае экстренной ситуации следует обращаться по номеру 112.