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Тяжеловес из Самары взял серебро первенства России по ММА

Самарский тяжеловес Джасурбек Махкамов стал серебряным призером первенства России по смешанным боевым единоборствам среди юношей и девушек 16-17 лет. Соревнования прошли в Тюмени в минувшие выходные. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Джасурбек Махкамов уверенно прошел все этапы турнира и дошел до финала, где уступил действующему победителю первенства России и стал серебряным призером»,— говорится в сообщении.

Кроме Джасурбека Махкамова от Самарской области на первенстве выступили Юсуф Негматов и Ульяна Щетинина.

Георгий Портнов

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