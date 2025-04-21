Тяжеловес из Самары взял серебро первенства России по ММА

Самарский тяжеловес Джасурбек Махкамов стал серебряным призером первенства России по смешанным боевым единоборствам среди юношей и девушек 16-17 лет. Соревнования прошли в Тюмени в минувшие выходные. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Джасурбек Махкамов уверенно прошел все этапы турнира и дошел до финала, где уступил действующему победителю первенства России и стал серебряным призером»,— говорится в сообщении.

Кроме Джасурбека Махкамова от Самарской области на первенстве выступили Юсуф Негматов и Ульяна Щетинина.

Георгий Портнов