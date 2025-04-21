В Оренбуржье возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе начальника отдела ПАО

В Оренбуржье возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из отделов публичного акционерного общества, расположенного в Гае. Ему инкриминируется совершение преступления по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации следствия, в 2020-2021 гг. подозреваемый незаконно получил 600 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. За эти деньги он должен был посодействовать в пролонгации ранее заключенных договоров с публичным акционерным обществом и предоставлении преференций.

Уголовное дело расследует следственный отдел по Новотроицку.

Руфия Кутляева