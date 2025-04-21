Глава Минсельхоза Крыма Денис Кратюк в интервью «Радио Крым» предложил лишать дипломов о высшем образовании россиян, не работающих по специальности. По его словам, есть страны, в которых если человек не работает по диплому в течение 3-5 лет, то происходит аннулирование документа. В Госдуме эту инициативу оценили как крайне спорную. Проректор по учебной работе Кубанского государственного технологического университета Евгений Дьяконов пояснил «Ъ-Кубань», почему эта инициатива не имеет юридической перспективы и не изменит ситуацию на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Дьяконов

Фото: предоставлено автором Евгений Дьяконов

Фото: предоставлено автором

«Существует судебная практика, по которой документы об образовании отзываются или аннулируются. Причинами для этого является подтвержденное нарушение федеральных государственных образовательных стандартов при обучении, доказанное неполное освоение образовательной программы. Но поскольку необходимость работать по профессии нормативно не закреплена, вопрос лишения диплома для граждан, ведущих трудовую деятельность не по полученной профессии, как мне кажется, юридической перспективы не имеет.

Большой проблемой является само понятие «работа по профессии». В соответствии с действующими нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность, после окончания обучения выдается диплом, в котором указывается квалификация. Родственные направления подготовки объединены в группы направлений. Например, “Инженерное дело, технологии и технические науки”. Содержание обучения определяется основной профессиональной образовательной программой. Но в итоге формально одинаковую квалификацию могут получить выпускники как технического, так и аграрного, а иногда и экономического вуза. Таким образом, границы понятия “работа по профессии” достаточно размыты, четкие критерии отнесения тех или иных должностей на различных предприятиях разных отраслей промышленности к определенным квалификациям также отсутствуют.

Самое главное, что внедрение подобных практик (лишение или аннулирование документов об образовании и квалификации) никоим образом не изменит ситуацию на рынке труда.

Большего количества квалифицированных специалистов в определенной отрасли при этом не появится. Наоборот, подобные действия в условиях кадрового голода во многих отраслях экономики приведут к тому, что некоторое количество специалистов, успешно выполняющих задачи на соответствующих должностях, будет понижено или уволено, что явно негативно отразится на темах развития экономики в целом. Для решения проблемы разбалансированности рынков труда и образовательных услуг существуют методы регулирования, эффективно применяемые, например, Минобрнауки на уровне конкурсного распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест).

Возможно нормативное управление количественными и качественными показателями приема абитуриентов соответствующими федеральными органами исполнительной власти, являющимися учредителями образовательных организаций. Кроме того, существующая система профессионального образования позволяет очень гибко реагировать на запросы рынка труда. Для этого есть, например, система дополнительного профессионального образования.

Нужно четко отдавать себе отчет, что показателями, определяющими ценность того или иного работника для конкретной области деятельности является не только формальная квалификация, зафиксированная документально, но и его реальный уровень профессионализма, полученный как во время обучения, так и в результате практической деятельности».