За год на Ставрополье появилось 247 новых площадок для сбора отходов

За год муниципалитеты Ставропольского края оборудовали 247 новых контейнерных площадок для сбора мусора в рамках региональной реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по обустройству новых пунктов сбора отходов стал Пятигорск, где появилось 44 площадки. Значительное количество объектов также создано в Буденновском (31), Кировском (30) и Петровском (30) округах.

Общее число контейнерных площадок в крае превышает 15 тыс. Наибольшая концентрация зафиксирована в Ставрополе (3635), Пятигорске (1482), Георгиевском округе (2008) и Невинномысске (776).

Согласно условиям реформы, ответственность за определение мест размещения и поддержание надлежащего состояния площадок возложена на органы местного самоуправления.

Николай Аксенов