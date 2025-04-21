Под Таганрогом завершены работы по реставрации Петрушинской балки

В «Балке смерти» под Таганрогом завершены работы по реставрации и уборке мемориала. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

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Петрушинская балка, известная как «Балка смерти» — это не просто мемориал, а братская могила для более чем 10 тыс. человек, расстрелянных здесь нацистами в годы оккупации. В сентябре 1945 г. на месте трагедии появился первый памятный знак, в 1960 г. комплекс признан федеральным объектом культнаследия, а в 70-х он «пережил» серьезную реставрацию, пояснила госпожа Камбулова.

По словам главы Таганрога, в 90-е годы мемориал перешел в оперативное управление Центра хозяйственного обслуживания учреждений культуры, который регулярно следит за состоянием территории, проводит благоустройство и санобработку.

«Во многих уголках нашей страны есть памятные места, хранящие боль и гордость народа, пережившего войну. Одним из таких мест является Петрушинская балка, известная как "Балка смерти"»,— заключила Светлана Камбулова.

Валентина Любашенко