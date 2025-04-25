Величайшее в мире учреждение по испытанию топлива

31 мая на Ленинской слободе в Москве под председательством тов. Л. Д. Троцкого состоялось торжественное открытие теплотехнического института имени профессоров Гриневецкого и Кирша. На открытии присутствовали представители дипломатического корпуса, члены президиума ВСНХ, Госплана, научных технических организаций и представители профессиональных и советских учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное собрание по случаю открытия здания Теплотехнического института и его экспериментальной ТЭЦ

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТИ Торжественное собрание по случаю открытия здания Теплотехнического института и его экспериментальной ТЭЦ

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТИ

Открывая собрание, тов. Л. Д. Троцкий предложил почтить вставанием память В. И. Ленина, стоявшего у колыбели института, и профессоров Гриневецкого и Кирша, труды которых нашли выражение в этом институте.

Профессор Л. К. Рамзин в своем докладе о задачах и целях института отметил, что институт создавался в самые тяжелые годы Гражданской войны и разрухи. По своим размерам и объему работ теплотехнический институт является первым учреждением во всем мире, вся его конструкция организована таким образом, чтобы научная мысль работала здесь в непосредственном контакте с практическими запросами.

Тов. Троцкий приветствовал открытие института от имени ВСНХ и его научно-технического отдела. «Создание института в высшей степени своевременно. Мы подошли к задаче обновления аппаратуры механических двигателей. Вопрос о рациональной постройке их — вопрос о правильной организации промышленности»,— сказал тов. Троцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Теплотехнического института в начале 1920-х годов

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТИ Здание Теплотехнического института в начале 1920-х годов

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТИ

Тов. Смилга приветствовал от Госплана и как бывший начальник ГУТ, способствовавшего в 1921 году организации института.

С приветствиями также выступили профессора Чаплыгин, Худяков, Бах, представители партийных и профессиональных организаций.

После закрытия торжественного заседания президиум вместе с гостями перешел в машинный зал. Под звуки «Интернационала» тов. Троцкий перерезал красную ленту, обвивающую турбину.

Об открытии теплотехнического института в 1925 году писали «Известия» и «Труд».

Материал подготовил Алексей Алексеев