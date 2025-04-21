«ЭнергосбыТ Плюс» выплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший дом в Арамили

Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «ЭнергосбыТ Плюс» более 6,7 млн руб. в пользу уральца, чей дом в Арамили сгорел из-за скачка напряжения на внешних сетях электрооборудования, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар произошел в августе 2023 года. Свердловчанин обратился в суд с иском, потребовав почти 6,9 млн руб. на восстановление дома, компенсацию за утрату имущества, расходы на демонтаж, экспертизы и за моральный вред. Кроме того, он требовал взыскать с компании штраф в размере 50% от присужденных сумм.

Как отметили в суде, во время заседания энергетики перекладывали ответственность на других участников процесса и в итоге сошлись на том, что истец сам виноват в пожаре. Представители «ЭнергосбыТ Плюс» утверждали, что они лишь продают электроэнергию, а представители ПАО «Россети Урал» и АО «Облкоммунэнерго» также пытались избежать ответственности, сказав, что причина пожара — ненадлежащее состояние внутридомовой проводки.

Суд частично удовлетворил иск. Решение не устроило ни одну из сторон, но судебная коллегия оставила его без изменений.

Ирина Пичурина