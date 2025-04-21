В Челябинской области ФСБ задержала наркодилера с 14 кг мефедрона

Сотрудники УФСБ задержали в Челябинской области 28-летнего гражданина России, причастного к контрабанде наркотических средств. У него обнаружено и изъято более 14 кг мефедрона, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, гражданин причастен к деятельности межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на контрабанде запрещенных веществ. Обнаруженную у задержанного особо крупную партию наркотиков планировалось продать на территории России.

Следственный орган УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.