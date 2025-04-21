С начала года на Ставрополье выдворили более 80 нарушителей миграционного режима

С начала 2025 года более 80 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, выдворены из России на территории Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

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«Среди выдворенных мигрантов преобладают граждане Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана и Вьетнама»,— говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, все депортированные лица преступили правила въезда или пребывания на территории страны. Мигранты из безвизовых государств имеют право легально находиться в России не более 90 суток. По истечении этого срока иностранные граждане обязаны покинуть пределы страны и могут вернуться только через 90 дней.

В пресс-службе ФССП также отметили, что в случае нарушения миграционного режима иностранцам запрещается посещать территорию государства в течение 5 лет с момента административного выдворения.

Николай Аксенов