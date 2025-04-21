Сбер рассказал студентам СПУ в Удмуртии о возможностях ИИ и облачных технологий

17 апреля в СЦ «Интеграл» ИжГТУ имени М. Т. Калашникова прошел проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ижевск стал первым городом проведения «Дня профразвития» в 2025 году. Сбер поддержал мероприятие, в котором приняли участие более 1 тыс. студентов высших и средне-профессиональных учебных заведений Ижевска. Заместитель управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов провел встречу со студентами, посвященную вопросам целеполагания и перспективам будущего технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Участники узнали о роли искусственного интеллекта и облачных технологий, а также о возможностях цифрового взаимодействия. Особое внимание уделялось инновациям Сбербанка, таким как использование искусственного интеллекта для диагностики заболеваний и оптимизации транспортных потоков.

«Сегодня информационные технологии — одно из важнейших направлений развития в современном мире, и мы, как Сбер, осознаём всю важность данного направления. Человечество уже создало больше информации, чем за всю предыдущую историю. Для успешной конкуренции в будущем важно развитие новых навыков и умение адаптироваться к изменениям. Особенно важно развивать эти навыки молодому поколению»,— отметил господин Тагилов.

Студентам были предложены практические советы по достижению целей, такие как постановка четких целей, визуализация желаемого результата и регулярные действия. Особое внимание уделялось тому, как важно мечтать и находить в себе смелость ставить большие цели, несмотря на трудности. Встреча завершилась обсуждением темы преодоления сложностей и принятия боли как необходимого этапа роста и развития. Студенты получили ценные рекомендации по улучшению качества жизни путём осознанного выбора решений и постоянного саморазвития.