В Сочи спасли заблудившихся во время вечерней прогулки девушек

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России помогли двум заблудившимся девушкам выбраться из горной местности Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 20 апреля, когда две сочинки 26 и 27 лет потерялись во время прогулки в районе каньона «Чертовы ворота». Пострадавшие связались со спасателями через единую службу 112.

Поиски велись силами двух групп ЮРПСО. Специалист Хостинского подразделения, поддерживая телефонную связь с пострадавшими, сумел установить их местонахождение и направил к началу маршрута Тисо-самшитовой рощи, где их встретили сотрудники МЧС и доставили в город. Медицинская помощь девушкам не понадобилась.

МЧС России напоминает о необходимости брать в лесные походы заряженный телефон, портативный аккумулятор, еду, воду, теплую одежду, фонарик, спички и аптечку.

Мария Удовик