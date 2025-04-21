Полиция начала проверку после смерти собаки, упавшей с балкона в Краснодаре

Полиция Краснодара начала доследственную проверку после сообщения о гибели собаки в одном из жилых комплексов на улице Московской. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил начальник пресс-службы УМВД России по городу Артем Коноваленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось вечером 20 апреля 2025 года. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы о падении пса с балкона одной из квартир ЖК «Лучезарный». Животное приземлилось на автомобиль. По сведениям из соцсетей, местные жители попытались спасти питомца — собрали средства на лечение и доставили его в ветеринарную клинику, однако утром 21 апреля собака скончалась от полученных травм.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили жильцов дома и возможных свидетелей. Установлена личность предполагаемой хозяйки погибшего животного.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В случае подтверждения факта умышленного причинения вреда животному правоохранители рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными),

Анна Гречко